Вопреки FIFA: в Лондоне стартовал чемпионат мира по футболу среди непризнанных стран

В Лондоне стартовал чемпионат мира по футболу. Правда, никакого отношения к турниру, который пройдет в России этим летом, соревнования не имеют. В столицу Великобритании приехали команды непризнанных государств, которые не являются членами FIFA. Матчи проходят под эгидой специальной спортивной федерации. Одним из главных фаворитов первенства считается сборная Абхазии.
Побороться за кубок CONIFA — Конфедерации независимых футбольных ассоциаций — могут государства, площадь которых более 6 400 квадратных метров, то есть площади футбольного поля, и где среди населения наберется 11 мужчин для команды. В CONIFA входят футбольные ассоциации стран, частично или полностью не признанные другими государствами и категорически не признанные FIFA.
Прейс Ндлову, капитан команды Матабелаленд: «Когда я был маленький, мы все время играли в футбол. У нас не было тренера, никто нас не учил, просто собрались и шли на улицу. Правила мы не знали, придумывали свои».
Прейс — представитель народа ндбеле провинции Матабелеленд на реке Лимпопо. На авиабилеты в Лондон для своей команды скидывалась вся община ндбеле. На поле выходили и в тапочках, и в кроссовках, кто какие успел купить в ближайшем магазине.
В Конфедерации участвуют девять африканских команд, но некоторые приехали на матч всего за два фунта — на метро.
Абдикарим Фара, менеджер команды Барава: «Наши игроки живут на северо-западе, несколько — на юге Лондона. Еще есть в Ковентри и Мидландс, но все — из Британии».
Команда Барава — представители сомалийской общины. Играть за страну, в которой родились бабушки и дедушки, не только патриотично, но и перспективно: команда эмигрантского квартала участвует в соревнованиях международного уровня.
Валерий Аршба, президент Национального олимпийского комитета республики Абхазия: «Состав у нас боевой. Сборная Абхазии. Мы сейчас являемся чемпионами мира по версии CONIFA. В Лондон мы приехали отстаивать титул чемпионов мира».
А спортсмены Тувалу — тихоокеанского островного государства в Полинезии — приехали в Европу впервые. Тувалийцев в мире всего 11 тысяч человек. То есть участие в турнире принимает каждый тысячный житель.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.
Прейс Ндлову, капитан команды Матабелаленд: «Когда я был маленький, мы все время играли в футбол. У нас не было тренера, никто нас не учил, просто собрались и шли на улицу. Правила мы не знали, придумывали свои».
Прейс — представитель народа ндбеле провинции Матабелеленд на реке Лимпопо. На авиабилеты в Лондон для своей команды скидывалась вся община ндбеле. На поле выходили и в тапочках, и в кроссовках, кто какие успел купить в ближайшем магазине.
В Конфедерации участвуют девять африканских команд, но некоторые приехали на матч всего за два фунта — на метро.
Абдикарим Фара, менеджер команды Барава: «Наши игроки живут на северо-западе, несколько — на юге Лондона. Еще есть в Ковентри и Мидландс, но все — из Британии».
Команда Барава — представители сомалийской общины. Играть за страну, в которой родились бабушки и дедушки, не только патриотично, но и перспективно: команда эмигрантского квартала участвует в соревнованиях международного уровня.
Валерий Аршба, президент Национального олимпийского комитета республики Абхазия: «Состав у нас боевой. Сборная Абхазии. Мы сейчас являемся чемпионами мира по версии CONIFA. В Лондон мы приехали отстаивать титул чемпионов мира».
А спортсмены Тувалу — тихоокеанского островного государства в Полинезии — приехали в Европу впервые. Тувалийцев в мире всего 11 тысяч человек. То есть участие в турнире принимает каждый тысячный житель.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.
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