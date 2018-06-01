Власти сообщили о ликвидации пожара на мусорном полигоне в Подмосковье

В пятницу утром на мусорном полигоне «Часцы» в Одинцовском районе Московской области вспыхнул пожар. К тушению был привлечен вертолет, сбросивший на очаги около 100 тонн воды.
Согласно последним данным, открытое горение на территории свалки было ликвидировано. В настоящее время полигон засыпают грунтом, чтобы устранить тление. На месте работают 79 человек и 33 единицы техники.
Андрей Иванов, глава муниципалитета: «Утром в 06:20 было обнаружено возгорание на участке площадью 1 га, было открытое пламя. После того, как подключилось МЧС и мы (мобилизовали) наши инженерные силы, пламени открытого не осталось, сейчас есть задымление. Инженерные силы мы увеличили, занимаемся пересыпкой грунта. Семь расчетов МЧС проливают те места, где было возгорание».
Также Иванов в интервью агентству ТАСС отметил, что данных о поджоге у него нет, власти приступили к расследованию причин и обстоятельств пожара.
В Одинцовский район направлена лаборатория Роспотребнадзора. Специалисты намерены сделать замеры уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
Андрей Иванов, глава муниципалитета: «Утром в 06:20 было обнаружено возгорание на участке площадью 1 га, было открытое пламя. После того, как подключилось МЧС и мы (мобилизовали) наши инженерные силы, пламени открытого не осталось, сейчас есть задымление. Инженерные силы мы увеличили, занимаемся пересыпкой грунта. Семь расчетов МЧС проливают те места, где было возгорание».
Также Иванов в интервью агентству ТАСС отметил, что данных о поджоге у него нет, власти приступили к расследованию причин и обстоятельств пожара.
В Одинцовский район направлена лаборатория Роспотребнадзора. Специалисты намерены сделать замеры уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
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