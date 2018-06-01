    Брифинг представителя МИД РФ Артёма Кожина

    Прокурор отверг связь организатора покушения на Бабченко с разведкой

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    Прокурор отверг связь организатора покушения на Бабченко с разведкой

    Прокурор отверг связь организатора покушения на Бабченко с разведкой

    Борис Герман, которого Киев считает организатором покушения на журналиста Аркадия Бабченко, не сотрудничал с украинской контрразведкой.

    Такое заявление прокурора Руслан Кравченко приводит сайт телеканала «112 Украина».

    Руслан Кравченко: «Та информация, которой мы располагаем, не подтверждает данную информацию (о сотрудничестве Германа с контрразведкой), это неправда. Он не является и не был агентом Службы безопасности Украины или контрразведки, которая является структурным подразделением СБУ».

    Прокурор пояснил, что проверил эту информацию после заявления подозреваемого в ходе судебного заседания.

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    Напомним, на заседании Шевченковского районного суда Киева, где ему избирали меру пресечения, Герман заявил, что когда узнал о «заказе» на Бабченко, доложил об этом контрразведке. Судья приняла решение поместить Германа, который занимает должность директора украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер», под стражу на два месяца.

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    В ходатайстве говорится, что именно Герман предложил убить российского журналиста активисту «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация) Алексею Цымбалюку, но тот сообщил об этом правоохранительным органам и был привлечен к проведению негласных следственных действий. Он получил от заказчика 14 тысяч долларов в качестве задатка и еще тысячу на покупку оружия с глушителем. 29 мая Цымбалюк отчитался о совершении убийства, а уже на следующий день Герман был задержан СБУ.

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