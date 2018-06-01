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    Американский проповедник прокомментировал скандал из-за $54 млн на личный самолет. США, религия, самолеты, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАмериканский проповедник прокомментировал скандал из-за $54 млн на личный самолет

    Американский проповедник прокомментировал скандал из-за $54 млн на личный самолет

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    Американский проповедник прокомментировал скандал <nobr>из-за</nobr> $54 млн на личный самолет

    Американский проповедник прокомментировал скандал из-за $54 млн на личный самолет

    Американский проповедник прокомментировал скандал <nobr>из-за</nobr> $54 млн на личный самолет

      Знаменитый американский телепроповедник Джесси Дюплантис прокомментировал скандал, который разразился из-за его просьбы к верующим пожертвовать ему 54 миллиона долларов на личный самолет.

      В своем видеообращении к пастве Дюплантис рассказал, что ему явился Бог и посоветовал купить новое воздушное судно, чтобы проповедовать по всему миру. Выбор проповедника пал на реактивный бизнес-джет Falcon 7X. Роскошный лайнер может пролететь 11 тысяч километров без дозаправки, а его максимальная скорость близка к скорости звука.

      Идею скинуться на новый транспорт для пастыря поддержали далеко не все. В СМИ даже появились данные, что у Дюплантиса есть уже три личных самолета.

      В ответ на это проповедник записал новое обращение, в котором заявил, что самолет у него только один и владеет им он 12 лет, а Бог, по словам Дюплантиса, посоветовал ему «верить в него, чтобы получить самолет», а не «собирать деньги на самолет». «„Верить в Бога“ и „собирать деньги“ — разные вещи», — подчеркнул Дюплантис. Он также категорически отверг обвинения, что собирает пожертвования с верующих именно на самолет.

      Джесси Дюплантис: «Господь сказал мне много лет назад — многие не верят, когда я это рассказываю, но я в это верю — Господь сказал мне: тебе не нужно собирать деньги на это, оно придет само собой. Я собираю деньги на многое другое, и в этом ничего предосудительного, потому что многие религиозные организации занимаются этим».

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