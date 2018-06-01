В порт Владивостока с визитом дружбы зашел японский «Морской Нептун»

В порту Владивостока появился «Морской Нептун». Так называется парусный корабль, который прибыл в приморскую столицу из Японии. На его борту — курсанты морских вузов из страны восходящего солнца.

На пристани гостей встречали с оркестром и песнями. Визит приурочили к перекрестному году России в Японии.



Тацухико Касаи, генеральный консул Японии в Владивостоке: «Море всегда связывало Россию и Японию. Заход судна — это символ наших отношений».



Елена Девятова, представитель Морского государственного университета им. Невельского: «Приход сюда японского парусника — это действительно событие для города значимое. Это наши соседи, мы живем на берегу одного океана. У нас есть морские вузы, которые готовят лучших специалистов, что в Японии, что в России, которые ценятся в мире. И для нас важно, чтобы сейчас эти молодые люди подружились».



В ближайшие дни моряки из двух стран будут обмениваться опытом и практиковаться во владении русским и японским языками.