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    В порт Владивостока с визитом дружбы зашел японский «Морской Нептун». Владивосток, Япония, корабли и суда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ порт Владивостока с визитом дружбы зашел японский «Морской Нептун»

    В порт Владивостока с визитом дружбы зашел японский «Морской Нептун»

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    В порт Владивостока с визитом дружбы зашел японский «Морской Нептун»

    В порт Владивостока с визитом дружбы зашел японский «Морской Нептун»

    В порт Владивостока с визитом дружбы зашел японский «Морской Нептун»

      В порту Владивостока появился «Морской Нептун». Так называется парусный корабль, который прибыл в приморскую столицу из Японии. На его борту — курсанты морских вузов из страны восходящего солнца.

      На пристани гостей встречали с оркестром и песнями. Визит приурочили к перекрестному году России в Японии.

      Тацухико Касаи, генеральный консул Японии в Владивостоке: «Море всегда связывало Россию и Японию. Заход судна — это символ наших отношений».

      Елена Девятова, представитель Морского государственного университета им. Невельского: «Приход сюда японского парусника — это действительно событие для города значимое. Это наши соседи, мы живем на берегу одного океана. У нас есть морские вузы, которые готовят лучших специалистов, что в Японии, что в России, которые ценятся в мире. И для нас важно, чтобы сейчас эти молодые люди подружились».

      В ближайшие дни моряки из двух стран будут обмениваться опытом и практиковаться во владении русским и японским языками.

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