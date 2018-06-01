В Латвии пожарные на лету поймали прыгнувшего из окна человека

В Риге спасателям пришлось проявить завидную ловкость и силу, чтобы спасти самоубийцу.

618 Латвия

самоубийства

Человек залез на окно четвертого этажа и собрался прыгать. Пока его отвлекали психологи, сотрудники пожарной службы расположились этажом ниже. Один спасатель ждал прыгуна прямо в окне, а второй фиксировал коллегу, чтобы тот мог удачно поймать летящего человека.



К счастью, нестандартный план сработал как и было задумано. Падающего человека ухватили прямо за ноги. После этого «прыгуна» втащили в квартиру.