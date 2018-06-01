    Брифинг представителя МИД РФ Артёма Кожина
    В Латвии пожарные на лету поймали прыгнувшего из окна человека. Латвия, самоубийства. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Латвии пожарные на лету поймали прыгнувшего из окна человека

    В Латвии пожарные на лету поймали прыгнувшего из окна человека

    2 комментария
    В Латвии пожарные на лету поймали прыгнувшего из окна человека

    В Латвии пожарные на лету поймали прыгнувшего из окна человека

    В Латвии пожарные на лету поймали прыгнувшего из окна человека

      В Риге спасателям пришлось проявить завидную ловкость и силу, чтобы спасти самоубийцу.

      Человек залез на окно четвертого этажа и собрался прыгать. Пока его отвлекали психологи, сотрудники пожарной службы расположились этажом ниже. Один спасатель ждал прыгуна прямо в окне, а второй фиксировал коллегу, чтобы тот мог удачно поймать летящего человека.

      К счастью, нестандартный план сработал как и было задумано. Падающего человека ухватили прямо за ноги. После этого «прыгуна» втащили в квартиру.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru