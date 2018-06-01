Путин обсудил с новгородским губернатором развитие региона

Владимир Путин обсудил с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным социально-экономическую ситуацию и развитие региона.

Губернатор доложил президенту, что за последний год в области удалось отремонтировать много дорог. По словам Никитина, в регионе растет объем промышленного производства, порядка 40 новых предприятий вышли на экспортные рынки, улучшается инвестиционный климат.



Андрей Никитин, губернатор: «В прошлом году нас поддержало Правительство, мы открыли особую зону, и сегодня там уже практически вся она заполнена потенциальными инвесторами. У нас есть инновации: мы отдаем в районы налоги с малого бизнеса, чтобы главы районов понимали, что малый бизнес нужно защищать. Эти деньги идут на садики, на дома культуры, где-то на дороги. И предприятие при этом понимает, что не просто куда-то налоги платит — он их платит на улучшение жизни своих же сотрудников».



Никитин также поблагодарил Путина за поддержку региона, оказанную из резервного фонда. За счет этой помощи в области отремонтировали школы, детские сады и больницы, достроили практически все спортивные комплексы, которые не могли сдать десятилетиями.