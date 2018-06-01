Автомобиль протаранил группу пешеходов в Манчестере

This is the scene in #Trafford Park after it’s believed a car ploughed into a group of people on Europa Way. Five people have been injured. There’s a heavy police presence and the fire service are here too pic.twitter.com/cpHktgUlC9 — Key 103 News (@key103news) 31 мая 2018 г.

ЧП произошло в районе «Траффорд-парк». Сбивший пешеходов водитель скрылся с места происшествия, сообщили в местной полиции. В настоящее время дорога, где произошел инцидент, перекрыта.По предварительной информации, правоохранители не считают произошедшее терактом. Ведется розыск нарушителя.