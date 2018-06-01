    Брифинг представителя МИД РФ Артёма Кожина

    Автомобиль протаранил группу пешеходов в Манчестере

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    Автомобиль протаранил группу пешеходов в Манчестере

    Автомобиль протаранил группу пешеходов в Манчестере

    Автомобиль наехал на группу пешеходов в Манчестере. В результате инцидента серьезные травмы получили пять человек.

    ЧП произошло в районе «Траффорд-парк». Сбивший пешеходов водитель скрылся с места происшествия, сообщили в местной полиции. В настоящее время дорога, где произошел инцидент, перекрыта.


    По предварительной информации, правоохранители не считают произошедшее терактом. Ведется розыск нарушителя.

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