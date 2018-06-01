МВФ предостерег США от торговых войн

Торговые войны приносят убытки всем странам, и ведущие мировые державы должны совместно работать с целью снижения торговых барьеров. Об этом заявил официальный представитель Международного валютного фонда Джерри Райса в связи с решением Вашингтона по введению торговых пошлин.
Джерри Райс, официальный представитель МВФ: «Очень жаль, что напряженность в торговле повышается в тот момент, когда торговля поддерживает мировую экономику. В первый раз за долгое время торговля растет быстрее мирового ВВП, что способствует восстановлению экономики по всему миру».
Райс призвал крупных игроков воздержаться от «исключительных мер» в ответ на действия США, подчеркнув необходимость диалога по наиболее важным вопросам, передает РИА Новости.
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в свою очередь напомнила, что от проблем в мировой торговле пострадают, в первую очередь, беднейшие слои населения.
Ранее решение Вашингтона раскритиковал президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал введение Соединёнными Штатами повышенных пошлин на импорт алюминия и стали из Евросоюза незаконным.
Райс призвал крупных игроков воздержаться от «исключительных мер» в ответ на действия США, подчеркнув необходимость диалога по наиболее важным вопросам, передает РИА Новости.
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в свою очередь напомнила, что от проблем в мировой торговле пострадают, в первую очередь, беднейшие слои населения.
Ранее решение Вашингтона раскритиковал президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал введение Соединёнными Штатами повышенных пошлин на импорт алюминия и стали из Евросоюза незаконным.
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