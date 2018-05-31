СМИ: машина из кортежа Порошенко сбила ребенка в Киеве

В Киеве автомобиль Volkswagen из кортежа Петра Порошенко сбил
13-летнего велосипедиста на пешеходном переходе.
ДТП произошло на улице Григоренко. Передовая машина сопровождения, ехавшая на километр впереди авто, в котором везли Порошенко, сбила подростка на нерегулируемом пешеходном переходе.
Велосипедиста доставили в больницу, передает издание «Украинская правда». По предварительным данным, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и перелом ноги.
В администрации президента сообщения пока не подтвердили.
Велосипедиста доставили в больницу, передает издание «Украинская правда». По предварительным данным, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и перелом ноги.
В администрации президента сообщения пока не подтвердили.
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