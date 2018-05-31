    Брифинг представителя МИД РФ Артёма Кожина

    Помпео не исключил, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может не состояться

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    Помпео не исключил, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может не состояться

    Помпео не исключил, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может не состояться

    Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не может с полной уверенностью сказать, состоится ли встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

    Вопрос о том, состоится ли саммит в Сингапуре, задали Помпео на пресс-конференции в Нью-Йорке.

    Майк Помпео, госсекретарь США: «Я не знаю. Ответа на этот вопрос я не знаю».

    смотретьТрамп назвал продуктивными переговоры с КНДР о проведении саммита
    Трамп назвал продуктивными переговоры с КНДР о проведении саммита
    При этом он подтвердил, что работа по подготовке к встрече двух лидеров идет хорошо, передает ТАСС. По словам Помпео, после проведения серии встреч, в том числе с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем, все, что касается организации саммита, «движется в правильном направлении».

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