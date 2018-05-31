Тысячи людей на митинге в Тбилиси потребовали отставки правительства

Участники многотысячного митинга, который проходит у здания парламента в Тбилиси, потребовали отставки правительства.
Участники акции призвали президента Грузии Георгия Маргвелашвили присоединиться к протестам, передает «Интерфакс».
Ранее митингующие потребовали привлечь к уголовной ответственности Ираклия Шотадзе, отправленного в отставку с поста главного прокурора. Также они потребовали реорганизации правоохранительной и судебной систем.
Участники акции дали властям 2 часа для исполнения их требований, в противном случае они пообещали перейти к более радикальным действиям. В 22:00 часов по тбилисскому времени (21:00 мск) срок данного ультиматума истек.
Ранее митингующие потребовали привлечь к уголовной ответственности Ираклия Шотадзе, отправленного в отставку с поста главного прокурора. Также они потребовали реорганизации правоохранительной и судебной систем.
Участники акции дали властям 2 часа для исполнения их требований, в противном случае они пообещали перейти к более радикальным действиям. В 22:00 часов по тбилисскому времени (21:00 мск) срок данного ультиматума истек.
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