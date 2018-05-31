МЧС: после урагана восстановлено электроснабжение в 14 регионах

В МЧС сообщили, что энергетики восстановили электроснабжение более чем в 1600 населенных пунктах после удара стихии.
Пресс-служба МЧС РФ: «По состоянию на 20:00 мск энергоснабжение удалось восстановить в 14 субъектах РФ: 132 муниципальных образования, более 1,6 тыс. населенных пункта с населением около 300 тыс. человек и 223 социально значимых объекта».
Спасатели продолжают работы по восстановлению электроэнергии и занимаются расчисткой улиц от поваленных деревьев, передает ТАСС. К ликвидации последствий урагана привлечено более тысячи человек и свыше 350 единиц техники.
После удара стихии, который обрушился на Россию накануне, без света остались более 2000 населенных пунктов в 19 регионах. Всего на территориях, лишившихся электроэнергии из-за штормового ветра, проживают порядка 285 тысяч человек.
Во время урагана были повалены сотни деревьев, сорваны крыши с десятков зданий, кроме того, мощный ветер переворачивал машины и ронял билборды. Пострадали более 50 человек, в Татарстане из-за удара стихии погибла женщина — на нее упал фрагмент кровли.
Спасатели продолжают работы по восстановлению электроэнергии и занимаются расчисткой улиц от поваленных деревьев, передает ТАСС. К ликвидации последствий урагана привлечено более тысячи человек и свыше 350 единиц техники.
После удара стихии, который обрушился на Россию накануне, без света остались более 2000 населенных пунктов в 19 регионах. Всего на территориях, лишившихся электроэнергии из-за штормового ветра, проживают порядка 285 тысяч человек.
Во время урагана были повалены сотни деревьев, сорваны крыши с десятков зданий, кроме того, мощный ветер переворачивал машины и ронял билборды. Пострадали более 50 человек, в Татарстане из-за удара стихии погибла женщина — на нее упал фрагмент кровли.
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