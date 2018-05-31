Алиса Фрейндлих и Борис Эйфман стали героями петербургского фотовернисажа

В одной из городских галерей открылась фотовыставка, посвященная легендарным мастерам театра.

Сегодня в одной из петербургских галерей встретились Алиса Фрейндлих и Борис Эйфман. Рандеву устроила известный театральный фотограф Юлия Кудряшова-Белокрыс. Свою персональную выставку «Сопричастность» она посвятила легендарным режиссеру и актрисе.



Представленные работы позволяют заглянуть в святая святых — репетиционный зал Театра балета Эйфмана, понаблюдать, как рождается будущая премьера, а народную артистку встретить, например, на аллее в Комарове без грима и лучей софитов.



Впрочем, снимать спектакли из партера не менее героическое занятие. Довольно сложно, ловя момент, в азарте не помешать соседям-зрителям.



За свою творческую карьеру Юлия Кудряшова-Белокрыс успела поработать за кулисами большинства петербургских театров — от БДТ до «Молодежки». Особым везением считает возможность запечатлеть репетиции Юрия Бутусова, а также встречи с Аллой Демидовой, Мариной Неёловой, Олегом Басилашвили и, конечно же, Алисой Фрейндлих.



По словам Юлии, Алиса Бруновна невероятно красива, когда принимает цветы от зрителей. Возможно, когда-нибудь петербуржцы смогут увидеть серию подобных фотографий в рамках отдельной выставки. Таким образом автор мечтает сохранить на фото хотя бы частичку колоссальной энергии, которой актриса делится с каждым из нас.