Транспортная прокуратура выясняет, почему нефтяной танкер «клюнул» причал в Петербурге

Накануне в Большом порту Санкт-Петербурга врезался в причал нефтяной танкер «Капитан Поникаровский».

Момент столкновения и его последствия зафиксировали сотрудники порта. На записи видна разрушенная стенка пристани — там разломался асфальт и появилось незапланированное инженерами углубление.



Повреждения получило и само судно: в носовой части образовалась пробоина. Разлива нефтепродуктов удалось избежать. Сообщается также, что никто не пострадал. Причины аварии пока не известны. Судя по комментариям недоумевающих моряков, этому не способствовал ни ветер, ни место маневра.