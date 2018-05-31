Голикова назвала самую сложную задачу в «майском» указе Путина

По мнению
вице-премьера Татьяны Голиковой, самой сложной задачей в «майском» указе президента является снижение бедности в два раза к 2024 году.
Голикова, выступая на расширенном заседании центрального штаба Общероссийского народного фронта, назвала цель снизить к 2024 году бедность в России в два раза сверхзадачей. Как отметила вице-премьер, ее выполнение зависит от развития экономики страны. Ее слова приводит РИА Новости.
Татьяна Голикова: «Безусловно, она (задача по снижению бедности — ред.) зависит от того, насколько качественно и какими темпами будет развиваться наша экономика, поэтому весь набор мероприятий, который будет отрабатывать не только социальный блок, а который будет отрабатывать все правительство, нацелен в первую очередь на увеличение темпов роста российской экономики с целью в первую очередь обеспечить благосостояние наших граждан».
Напомним, президент подписал новый «майский» указ после инаугурации 7 мая. Этот документ определяет основные направления развития России до 2024 года. В частности, в указе поставлены цели улучшить демографические показатели, добиться того, чтобы Россия вошла в число пяти крупнейших экономик мира, снизить уровень бедности в два раза, при этом инфляция должна находиться на уровне не выше 4%.
Татьяна Голикова: «Безусловно, она (задача по снижению бедности — ред.) зависит от того, насколько качественно и какими темпами будет развиваться наша экономика, поэтому весь набор мероприятий, который будет отрабатывать не только социальный блок, а который будет отрабатывать все правительство, нацелен в первую очередь на увеличение темпов роста российской экономики с целью в первую очередь обеспечить благосостояние наших граждан».
Напомним, президент подписал новый «майский» указ после инаугурации 7 мая. Этот документ определяет основные направления развития России до 2024 года. В частности, в указе поставлены цели улучшить демографические показатели, добиться того, чтобы Россия вошла в число пяти крупнейших экономик мира, снизить уровень бедности в два раза, при этом инфляция должна находиться на уровне не выше 4%.
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