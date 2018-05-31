    Брифинг представителя МИД РФ Артёма Кожина

    Голикова назвала самую сложную задачу в «майском» указе Путина

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    Голикова назвала самую сложную задачу в «майском» указе Путина

    Голикова назвала самую сложную задачу в «майском» указе Путина

    По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, самой сложной задачей в «майском» указе президента является снижение бедности в два раза к 2024 году.

    Голикова, выступая на расширенном заседании центрального штаба Общероссийского народного фронта, назвала цель снизить к 2024 году бедность в России в два раза сверхзадачей. Как отметила вице-премьер, ее выполнение зависит от развития экономики страны. Ее слова приводит РИА Новости.

    Татьяна Голикова: «Безусловно, она (задача по снижению бедности — ред.) зависит от того, насколько качественно и какими темпами будет развиваться наша экономика, поэтому весь набор мероприятий, который будет отрабатывать не только социальный блок, а который будет отрабатывать все правительство, нацелен в первую очередь на увеличение темпов роста российской экономики с целью в первую очередь обеспечить благосостояние наших граждан».

    смотретьМедведев поручил ускорить работу по исполнению «майского указа» Путина
    Медведев поручил ускорить работу по исполнению «майского указа» Путина
    Напомним, президент подписал новый «майский» указ после инаугурации 7 мая. Этот документ определяет основные направления развития России до 2024 года. В частности, в указе поставлены цели улучшить демографические показатели, добиться того, чтобы Россия вошла в число пяти крупнейших экономик мира, снизить уровень бедности в два раза, при этом инфляция должна находиться на уровне не выше 4%.

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