Путин объяснил, зачем России боеспособная армия

Боеспособность российской армии является гарантией защиты интересов России и поддержания баланса в мире. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии представления офицеров, назначенных на высшие должности и получивших высшие воинские звания.
Владимир Путин: «Высочайшая боеспособность наших Вооруженных сил, их современное оснащение и, главное, мужество, доблесть российских солдат и офицеров — это залог надежной защиты суверенитета и независимости России, обеспечения ее национальных интересов и безопасности, гарантия глобального баланса и мира на планете».
Президент также обозначил приоритеты военной сферы: это укрепление ядерной триады, совершенствование системы вооружений ВКС и флота, сбалансированное развитие всех видов и родов войск. Все это детально обсуждалось на недавней серии совещаний с представителями ОПК в Сочи.
На церемонии представления офицеров Путин также обратился к новому главе МЧС Евгению Зиничеву, поручив ему обеспечить должный контроль не только на объектах, но и в самом министерстве.
Владимир Путин: «Одна из значимых задач, стоящих перед новым министром и всем личным составом МЧС, — обеспечение контроля за эксплуатацией объектов, связанных с массовым пребыванием людей. Повышенное внимание следует уделять обеспечению пожарной безопасности в общественных местах. Прошу строго наказывать за недобросовестное, халатное отношение к своим обязанностям».
Перед службами безопасности президент поставил задачу уделить особое внимание выявлению законспирированных ячеек террористов.
От сотрудников прокуратуры Путин потребовал контролировать соблюдение прав и интересов российского бизнеса, от службы исполнения наказаний — обеспечивать международные стандарты содержания заключенный.
Президент также обозначил приоритеты военной сферы: это укрепление ядерной триады, совершенствование системы вооружений ВКС и флота, сбалансированное развитие всех видов и родов войск. Все это детально обсуждалось на недавней серии совещаний с представителями ОПК в Сочи.
На церемонии представления офицеров Путин также обратился к новому главе МЧС Евгению Зиничеву, поручив ему обеспечить должный контроль не только на объектах, но и в самом министерстве.
Владимир Путин: «Одна из значимых задач, стоящих перед новым министром и всем личным составом МЧС, — обеспечение контроля за эксплуатацией объектов, связанных с массовым пребыванием людей. Повышенное внимание следует уделять обеспечению пожарной безопасности в общественных местах. Прошу строго наказывать за недобросовестное, халатное отношение к своим обязанностям».
Перед службами безопасности президент поставил задачу уделить особое внимание выявлению законспирированных ячеек террористов.
От сотрудников прокуратуры Путин потребовал контролировать соблюдение прав и интересов российского бизнеса, от службы исполнения наказаний — обеспечивать международные стандарты содержания заключенный.
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