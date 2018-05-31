На фестивале «Красная площадь» представили книгу о докторе Лизе

Книжный фестиваль «Красная площадь» занял всю территорию от собора Василия Блаженного до Исторического музея возле Кремля. В ближайшие четыре дня там можно будет повстречаться со знаменитыми писателями, а также послушать лекции, побывать на
мастер-классах и даже поучаствовать в квестах.
Туристы из Аргентины, впервые приехавшие в Россию, случайно попали на книжный фестиваль «Красная площадь». Узнав причину, почему в центре города появилось большое количество шатров с книгами, они заявили, что проведение такого мероприятия — отличная идея.
На улице сегодня прохладно, гости фестиваля кутаются в пледы, надевают капюшоны. А утеплившись, ищут книги по душе. Выбор огромный — более 100 тысяч названий, новинки и классика.
Даже если провести на фестивале целый день, посетить все мероприятия точно не удастся. Только сегодня их более сотни.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Рядом с нами, почти с первых лет книга. Она формирует наше сознание, наше мировоззрение, она, по сути дела, создает нас такими, какими мы являемся».
Лекции, встречи с писателями, мастер-классы, где учат, как рассказывать истории тем, кто не хочет их слушать. А также на фестивале наградили школьников, которые ставят рекорды по количеству прочитанных книг.
Савелий Ладатко: «Я один раз засек — за два месяца прочитал семь книг».
11-летний Савелий смущается и говорит, что непрочитанных книг все еще больше. На очереди — «Евгений Онегин» любимого Пушкина. 12-летний Володя — поклонник Лермонтова. Когда его спрашивают про произведения, которые ему нравятся, школьник сразу начинает читать их наизусть.
Дневники и интервью создателя фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, погибшей в авиакатастрофе в декабре 2016-го, собрали в одну книгу самые близкие — родственники и друзья. Презентация книги о докторе Лизе прошла на одной площадок фестиваля.
Глеб Глинка, вдовец Елизаветы Глинки: «Книга, конечно, — это такой словесный памятник ей. Я очень старался все это разнообразить, включить и ее беседы, и интервью, и дневник, и фотографическую биографию. Но, помимо книги, ее пример достаточно много людей заразил. Она лечила добром, и в этом есть особая радость».
На фестивале «Красная площадь» книги можно не только купить, полистать, обсудить, но и подарить. Проходит акция — «Скорая библиотечная помощь». Большой ящик, установленный среди шатров, уже через несколько дней отправят в одну из сельских библиотек, еще не ясно, в какую. Пока книг в нем не очень много, но это лишь первый фестивальный день. Примечательно, что приносить необязательно новые издания, можно и те, что давно пылятся на полках.
Корреспондент НТВ Дина Иванова выбрала одну из своих любимых — «Защита Лужина» Владимира Набокова.
На улице сегодня прохладно, гости фестиваля кутаются в пледы, надевают капюшоны. А утеплившись, ищут книги по душе. Выбор огромный — более 100 тысяч названий, новинки и классика.
Даже если провести на фестивале целый день, посетить все мероприятия точно не удастся. Только сегодня их более сотни.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Рядом с нами, почти с первых лет книга. Она формирует наше сознание, наше мировоззрение, она, по сути дела, создает нас такими, какими мы являемся».
Лекции, встречи с писателями, мастер-классы, где учат, как рассказывать истории тем, кто не хочет их слушать. А также на фестивале наградили школьников, которые ставят рекорды по количеству прочитанных книг.
Савелий Ладатко: «Я один раз засек — за два месяца прочитал семь книг».
11-летний Савелий смущается и говорит, что непрочитанных книг все еще больше. На очереди — «Евгений Онегин» любимого Пушкина. 12-летний Володя — поклонник Лермонтова. Когда его спрашивают про произведения, которые ему нравятся, школьник сразу начинает читать их наизусть.
Дневники и интервью создателя фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, погибшей в авиакатастрофе в декабре 2016-го, собрали в одну книгу самые близкие — родственники и друзья. Презентация книги о докторе Лизе прошла на одной площадок фестиваля.
Глеб Глинка, вдовец Елизаветы Глинки: «Книга, конечно, — это такой словесный памятник ей. Я очень старался все это разнообразить, включить и ее беседы, и интервью, и дневник, и фотографическую биографию. Но, помимо книги, ее пример достаточно много людей заразил. Она лечила добром, и в этом есть особая радость».
На фестивале «Красная площадь» книги можно не только купить, полистать, обсудить, но и подарить. Проходит акция — «Скорая библиотечная помощь». Большой ящик, установленный среди шатров, уже через несколько дней отправят в одну из сельских библиотек, еще не ясно, в какую. Пока книг в нем не очень много, но это лишь первый фестивальный день. Примечательно, что приносить необязательно новые издания, можно и те, что давно пылятся на полках.
Корреспондент НТВ Дина Иванова выбрала одну из своих любимых — «Защита Лужина» Владимира Набокова.
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