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    Папа римский выступил против посягательств на единство Русской православной церкви. Ватикан, католицизм, папа римский, религия, РПЦ, христианство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПапа римский выступил против посягательств на единство Русской православной церкви

    Папа римский выступил против посягательств на единство Русской православной церкви

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    Папа римский выступил против посягательств на единство Русской православной церкви

    Папа римский выступил против посягательств на единство Русской православной церкви

    Папа римский выступил против посягательств на единство Русской православной церкви

      Папа римский выступил против попыток разделить Русскую православную церковь. Свою позицию Франциск обозначил на встрече с делегацией РПЦ, которая посетила Ватикан.

      Папа римский Франциск: «Католическая церковь никогда не позволит, чтобы с ее стороны проявился подход, провоцирующий разделения. Я этого не хочу. В России только один патриархат — ваш».

      Франциск также заметил, что католические церкви не должны вмешиваться во внутренние дела РПЦ. Единственный путь сейчас — развивать братский диалог конфессий, весомым вкладом в который станет выставка русских икон из собрания Третьяковской галереи. Осенью их представят в соборе святого Петра. Там можно будет увидеть даже знаменитое «Распятие» кисти Дионисия. А его никогда не вывозили за пределы нашей страны.

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