Папа римский выступил против посягательств на единство Русской православной церкви

Папа римский выступил против попыток разделить Русскую православную церковь. Свою позицию Франциск обозначил на встрече с делегацией РПЦ, которая посетила Ватикан.

Папа римский Франциск: «Католическая церковь никогда не позволит, чтобы с ее стороны проявился подход, провоцирующий разделения. Я этого не хочу. В России только один патриархат — ваш».



Франциск также заметил, что католические церкви не должны вмешиваться во внутренние дела РПЦ. Единственный путь сейчас — развивать братский диалог конфессий, весомым вкладом в который станет выставка русских икон из собрания Третьяковской галереи. Осенью их представят в соборе святого Петра. Там можно будет увидеть даже знаменитое «Распятие» кисти Дионисия. А его никогда не вывозили за пределы нашей страны.

