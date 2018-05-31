«Стреляют себе в ногу»: Орешкин раскритиковал поведение США в международной торговле

США нарушают принципы Всемирной торговой организации и, по сути, «стреляют себе в ногу», заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на неформальной встрече ВТО в Париже.
Глава МЭР сравнил сложившуюся ситуацию в мировой экономике с периодом Великой депрессии, когда все страны стремились защитить свой внутренний рынок, что только усугубило ситуацию. Такая политика в итоге приведет к замедлению глобальной экономики, предупредил Орешкин, призвав от нее отказаться.
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Мы являемся свидетелями того, как США стреляют себе в ногу, повреждая в то же время целую мировую экономику. История показывает, к сожалению, что все положительные моменты в регулировании международной торговли происходят только после того, как произойдет что-то действительно плохое с мировой экономикой».
По мнению министра, участники мировой торговли «уже сидят в поезде, следующая станция которого „Глобальный кризис“».
Ранее сегодня министр торговли США Уилбур Росс объявил, что пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики будут введены уже с 1 июня. Дональд Трап решил не продлевать срок действия исключения для этих стран.
В Евросоюзе и Канаде уже раскритиковали решение Вашингтона и пообещали ответить симметричными мерами. Ранее в Брюсселе уже предупреждали, что могут выбрать американские мотоциклы, джинсы и бурбон в качестве объекта для возможных ответных пошлин.
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Мы являемся свидетелями того, как США стреляют себе в ногу, повреждая в то же время целую мировую экономику. История показывает, к сожалению, что все положительные моменты в регулировании международной торговли происходят только после того, как произойдет что-то действительно плохое с мировой экономикой».
По мнению министра, участники мировой торговли «уже сидят в поезде, следующая станция которого „Глобальный кризис“».
Ранее сегодня министр торговли США Уилбур Росс объявил, что пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики будут введены уже с 1 июня. Дональд Трап решил не продлевать срок действия исключения для этих стран.
В Евросоюзе и Канаде уже раскритиковали решение Вашингтона и пообещали ответить симметричными мерами. Ранее в Брюсселе уже предупреждали, что могут выбрать американские мотоциклы, джинсы и бурбон в качестве объекта для возможных ответных пошлин.
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