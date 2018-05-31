Аваков удивился международной реакции на историю с «воскрешением» Бабченко

СБУ никаких доказательств причастности Москвы к покушению на Аркадия Бабченко не приводит, как и не объясняет, зачем вообще понадобилось устраивать шоу, которое ввело в заблуждение весь мир.
То, что Порошенко называет блестящей победой Службы безопасности Украины по сохранению жизни российскому журналисту Бабченко, в мире встретили по крайней мере с недоумением. Многие возмущены и осуждают чудовищную fake news (лживую новость).
Очевидно, начитавшись детективов, где полицейские районного масштаба инсценируют убийство с целью поймать киллера с поличным, сотрудники украинской спецслужбы решили организовать нечто подобное на межгосударственном уровне, с самого начала обвинив во всем Россию.
Лондонская The Times публикует мнение своего обозревателя Марка Беннетса: «Эта инсценировка серьезно навредила и без того шаткой репутации СБУ». Сам виновник скандала Аркадий Бабченко откликнулся на упреки англичан.
Аркадий Бабченко: «Дорогая пресса Британии! А иди, пожалуйста, дальше *****. А хотите пользы — дайте мне британский паспорт и защиту. Вот тогда и будете меня учить, как спасти свою семью. Умники, *****, *****.
Без мата, но в том же духе отозвался глава украинского МВД Аваков.
Арсен Аваков: „Мне удивительны заявления многих международных организаций, что как это так, дезинформировали общество. Впредь украинские спецслужбы и правоохранительные органы не будут руководствоваться общественным мнением о них. Если бы была такая возможность по всем остальным резонансным случаям, которые у нас происходят, мы бы делали так каждый день“».
На самой Украине многие рассматривают историю с Бабченко как стремление Порошенко набрать очки перед будущими выборами.
Михаил Погребинский, политолог: «Это позорище для страны. Во все это может поверить только Курт Волкер».
Подробнее — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Очевидно, начитавшись детективов, где полицейские районного масштаба инсценируют убийство с целью поймать киллера с поличным, сотрудники украинской спецслужбы решили организовать нечто подобное на межгосударственном уровне, с самого начала обвинив во всем Россию.
Лондонская The Times публикует мнение своего обозревателя Марка Беннетса: «Эта инсценировка серьезно навредила и без того шаткой репутации СБУ». Сам виновник скандала Аркадий Бабченко откликнулся на упреки англичан.
Аркадий Бабченко: «Дорогая пресса Британии! А иди, пожалуйста, дальше *****. А хотите пользы — дайте мне британский паспорт и защиту. Вот тогда и будете меня учить, как спасти свою семью. Умники, *****, *****.
Без мата, но в том же духе отозвался глава украинского МВД Аваков.
Арсен Аваков: „Мне удивительны заявления многих международных организаций, что как это так, дезинформировали общество. Впредь украинские спецслужбы и правоохранительные органы не будут руководствоваться общественным мнением о них. Если бы была такая возможность по всем остальным резонансным случаям, которые у нас происходят, мы бы делали так каждый день“».
На самой Украине многие рассматривают историю с Бабченко как стремление Порошенко набрать очки перед будущими выборами.
Михаил Погребинский, политолог: «Это позорище для страны. Во все это может поверить только Курт Волкер».
Подробнее — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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