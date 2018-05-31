    Экс-депутат Госдумы Егиазарян заочно приговорен к 7 годам за мошенничество

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    Экс-депутат Госдумы Егиазарян заочно приговорен к 7 годам за мошенничество

    <nobr>Экс-депутат</nobr> Госдумы Егиазарян заочно приговорен к 7 годам за мошенничество

    В Москве Замоскворецкий суд заочно вынес приговор бывшему депутату Госдумы от ЛДПР Ашоту Егиазаряну, который в настоящее время находится в США.

    Егиазарян осужден за мошенничество на сумму более 7 млрд рублей. Суд заочно приговорил его к семи годам колонии. Кроме того, ему назначен штраф в размере 700 тысяч рублей, передает ТАСС.

    Из сообщения Замоскворецкого суда: «Признать Егиазаряна виновным и назначить ему семь лет лишения свободы заочно с отбыванием наказания в колонии общего режима».

    Власти США ранее отказали Генпрокуратуре РФ в экстрадиции Ашота Егиазаряна, хотя он находится в международном розыске с декабря 2010 года.

    По версии следствия, Егиазарян вместе с тремя подельниками обманным путем приобрел 20% акций ЗАО «Центурион Альянс» на сумму около 1,57 млрд рублей. После возбуждения дела он был лишен депутатской неприкосновенности. Позднее против экс-парламентария выдвинули новое обвинение: его заподозрили в мошенничестве почти на 6 млрд рублей. По данным следователей, управляющего контрольным пакетом акций ОАО «Инвест-Центр» Михаила Ананьева вынудили оформить 80 тысяч акций на указанных Егиазаряном лиц, в частности, на его супругу. Позже эти дела против экс-депутата были объединены в одно.

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