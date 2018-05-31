    Под Петербургом медсестры с врачами выясняли, кто самый быстрый и выносливый. Санкт-Петербург, армия и флот РФ, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Петербургом медсестры с врачами выясняли, кто самый быстрый и выносливый

    Под Петербургом медсестры с врачами выясняли, кто самый быстрый и выносливый

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    Под Петербургом медсестры с врачами выясняли, кто самый быстрый и выносливый

    Под Петербургом медсестры с врачами выясняли, кто самый быстрый и выносливый

      В Красном Селе проходит военно-медицинская эстафета для врачей и медсестер всех округов Минобороны.

      Старты начались еще 28 мая, но сегодня наиболее зрелищный этап. Медсестры, санитары и врачи оказывали помощь на время и на качество. Кто из них быстрее, выносливее и опытнее.

      На учениях всё приближено к реальным боевым действиям. 13 килограммов бронежилет, по 3 килограмма — автомат и рюкзак, а кому-то еще и косметика. Правда, тонны ее в армии не разрешают. Так, глаза подвести для пущего устрашения врага.

      И это был последний раз, когда им сегодня помогли. Ведь на полях сражений под пулями никто автомат за спиной не поправит. Медсестры стараются, оружие упирается.

      Вместе со всеми готовится к вылазке и гвардии сержант Псковской дивизии ВДВ Сабина Павликова. Страшно? Вот и ей страшно — от того, сколько на себе тащить приходится. Но нет задач невыполнимых.

      Сабина Павликова, сержант 76-й гвардейской дивизии ВДВ: «Надо научиться бороться с эмоциями. Просто всё отключить, делать быстро и качественно».

      А следующий этап учений проходит уже в Военно-медицинской академии. Там проводят сердечно-легочную реанимацию. Правда, тренируются медики не на живых людях, а на манекенах. А то, представьте себе, с силой давить на грудную клетку живого человека мало кто выдержит.

      Корреспондент НТВ Антон Зыков наблюдал за военно-медицинской тренировкой.

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