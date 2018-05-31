Фонд президентских грантов готовится назвать первых победителей 2018 года

В Москве прошло заседание комитета по конкурсам на президентские гранты в сфере гражданского общества. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что меры по повышению прозрачности конкурса дали результаты: в этом году ему ни разу не звонили с просьбой обратить внимание на ту или иную заявку. Корреспондент НТВ Алексей Прокин узнал, как развиваются проекты, уже получившие президентские гранты.
Руководитель проекта «Дети Ван Гога» Ольга Пономарь подала заявку в фонд президентских грантов и выиграла. Сегодня в ее центре занимаются дети с эпилепсией, ДЦП, синдромом Дауна и аутисты. Здесь делают хорошее, нужное дело, и Ольга уверена, что победа в конкурсе центру будет обеспечена и в этом году. Новый президентский грант в центре хотят потратить на полноценную реабилитацию особенных детей.
В самарской федерации ушу президентский грант потратили на то, чтобы вернуть здоровье пенсионерам. Осваивая особые восточные техники, они сбросили с себя тяжелое бремя бытовой рутины. Ступают на необычный для них Дао, путь самопознания, самарские пенсионеры бесплатно — благодаря президентскому гранту.
Имена первых победителей 2018 года опубликуют 1 июня.
Сергей Кириенко: «Экспертным советам пришлось делать трудный выбор, ведь на независимую экспертизу направили 8357 проектов, а изначально заявок было еще больше».
Добрые дела в фонде президентских грантов разделены по 13 направлениям. Востребованы все. Но самыми популярными стали наука, здоровый образ жизни, просвещение и социальная поддержка граждан.
И в самарском центре ушу, и в центре поддержи особенных детей сейчас воодушевлены нововведением фонда, который с этого года начал принимать заявки на долгосрочные проекты. Теперь они могут длиться до 36 месяцев. А это время, за которое можно пройти значительный путь, хоть в творчестве, хоть в спорте, хоть в науке.
Подробности — в видеоматериале.
В самарской федерации ушу президентский грант потратили на то, чтобы вернуть здоровье пенсионерам. Осваивая особые восточные техники, они сбросили с себя тяжелое бремя бытовой рутины. Ступают на необычный для них Дао, путь самопознания, самарские пенсионеры бесплатно — благодаря президентскому гранту.
Имена первых победителей 2018 года опубликуют 1 июня.
Сергей Кириенко: «Экспертным советам пришлось делать трудный выбор, ведь на независимую экспертизу направили 8357 проектов, а изначально заявок было еще больше».
Добрые дела в фонде президентских грантов разделены по 13 направлениям. Востребованы все. Но самыми популярными стали наука, здоровый образ жизни, просвещение и социальная поддержка граждан.
И в самарском центре ушу, и в центре поддержи особенных детей сейчас воодушевлены нововведением фонда, который с этого года начал принимать заявки на долгосрочные проекты. Теперь они могут длиться до 36 месяцев. А это время, за которое можно пройти значительный путь, хоть в творчестве, хоть в спорте, хоть в науке.
Подробности — в видеоматериале.
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