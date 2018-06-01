Российская полиция отмечает
300-летие и готовится к чемпионату мира по футболу. Какая роль в обеспечении порядка отводится новому ситуационному центру МВД? Что такое «эволюция преступности» и что она меняет в работе правоохранителей? Когда ждать ужесточения наказания за агрессивную езду и нововведений в миграционной политике? Какова динамика борьбы с коррупцией и с поборами в самой системе?
На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» ответил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
О раскрываемости убийств
По раскрываемости более тяжкого вида преступления — потому что жизнь человека — это самое главное и основное — мы по итогам работы за прошлый год подошли к раскрываемости 92%.
О принципе персональной ответственности
Если сотрудник в чем-либо виноват, в зависимости от степени его проступка за него отвечают руководители вплоть до освобождения от занимаемых должностей, увольнения из органов внутренних дел и привлечения к уголовной ответственности.
Об эффекте от скрытого патрулирования на дорогах
За прошлый год с помощью этого патрулирования — хотя было очень много в обществе рассуждений, правильно это делать или неправильно, — мы выявили 55 тысяч нарушителей правил дорожного движения.
О наказании для агрессивных автомобилистов
Сегодня по нашей инициативе в Госдуме находится законопроект, ужесточающий ответственность за агрессивную езду. Будет строго определенная мера ответственности, штраф 5 тысяч рублей за подобного рода деяния.
О любви криминалитета к биткоину
Граждане, которые занимаются незаконным наркобизнесом, все больше и больше прибегают именно к криптовалюте. Это действительно факт.
Об эволюции преступности
У нас есть виды преступлений, число которых наоборот увеличиваются. Это преступления как раз в связи с цифровой экономикой… Кстати, мы разработали законопроект, который ужесточает ответственность за кражи денежных средств с банковских карт.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 4 июня, после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная версия интервью Владимира Колокольцева.
О раскрываемости убийств
По раскрываемости более тяжкого вида преступления — потому что жизнь человека — это самое главное и основное — мы по итогам работы за прошлый год подошли к раскрываемости 92%.
О принципе персональной ответственности
Если сотрудник в чем-либо виноват, в зависимости от степени его проступка за него отвечают руководители вплоть до освобождения от занимаемых должностей, увольнения из органов внутренних дел и привлечения к уголовной ответственности.
Об эффекте от скрытого патрулирования на дорогах
За прошлый год с помощью этого патрулирования — хотя было очень много в обществе рассуждений, правильно это делать или неправильно, — мы выявили 55 тысяч нарушителей правил дорожного движения.
О наказании для агрессивных автомобилистов
Сегодня по нашей инициативе в Госдуме находится законопроект, ужесточающий ответственность за агрессивную езду. Будет строго определенная мера ответственности, штраф 5 тысяч рублей за подобного рода деяния.
О любви криминалитета к биткоину
Граждане, которые занимаются незаконным наркобизнесом, все больше и больше прибегают именно к криптовалюте. Это действительно факт.
Об эволюции преступности
У нас есть виды преступлений, число которых наоборот увеличиваются. Это преступления как раз в связи с цифровой экономикой… Кстати, мы разработали законопроект, который ужесточает ответственность за кражи денежных средств с банковских карт.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 4 июня, после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная версия интервью Владимира Колокольцева.
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