Под Петербургом пьяная дама протащила оппонента на капоте: видео

Во Всеволожском районе области в результате дорожного конфликта мужчина прокатился на радиаторе старенькой иномарки.

Инцидент на Дороге жизни завершился катанием на капоте для одного из водителей. Небанальное происшествие, напоминающее сцену из голливудского боевика, попало на видео.



Как рассказал Алексей Буравов, ставший исполнителем каскадерского трюка, в первый раз неадекватную даму за рулем старенького Mercedes он заметил в поселке Романовка. Она экстремально меняла траекторию движения, заставляя автомобилистов и пешеходов уходить от столкновения на обочину.



Вторая встреча произошла на выезде из населенного пункта. Лихая водитель уверенно рассекала по встречной полосе, едва не въехала в его иномарку и заглохла. После чего Алексей вышел из своей машины и попытался вразумить управлявшую иномаркой даму.



Однако она дала по газам, и Алексей запрыгнул на капот. На капоте мужчина проехал около 200 метров. Попытки остановить водителя были тщетны. В итоге он спрыгнул с машины, а дама уехала с места происшествия с разбитым лобовым стеклом. Сейчас ее разыскивают сотрудники дорожной полиции. Ведется административное расследование.