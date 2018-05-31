Минздрав пообещал усилить борьбу с курением

Минздрав России во Всемирный день без табака пообещал усилить борьбу с курением.

Речь идет о повышении цен и других мерах. Например, могут поднять минимальный возраст для покупки табачных изделий, сейчас это 18 лет.



По данным Всемирной организации здравоохранения, за 15 лет курящих людей на Земле уже стало меньше на 29 миллионов — это 7% от общего числа курильщиков. Но таких темпов недостаточно для того, чтобы достигнуть поставленной цели — снижения на 30% к 2025 году.



Сегодняшний день без табака организация посвятила проблеме сердечно-сосудистых заболеваний и способам их предотвращения.