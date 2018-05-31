ДНР: украинские военные обстреляли автомобили ОБСЕ

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные продолжают нарушать перемирие.
Автомобили Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и МЧС ДНР попали под огонь ВСУ. Инцидент, по данным представителя самопровозглашенной республики в СЦКК, произошел около 10:00 в районе Донецкой фильтровальной станции. К счастью, никто не пострадал. Сообщается, что колонна направлялась в сторону Ясиноватой, передает РИА Новости.
Представительство ДНР в СЦКК: «Из одного блиндажа вооруженных сил Украины, пролегающего с западной стороны дороги, вышел украинский военнослужащий и открыл прицельный огонь из стрелкового оружия в направлении двигавшегося автомобиля МЧС. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений».
Теперь инженеры МЧС ДНР проводят противоминные работы, чтобы сотрудники ОБСЕ могли проехать к фильтровальной станции. Станция обеспечивает водой сотни тысячей жителей по обе стороны линии соприкосновения. Но за время боевых действий ее работа неоднократно приостанавливалась из-за обстрелов.
Представительство ДНР в СЦКК: «Из одного блиндажа вооруженных сил Украины, пролегающего с западной стороны дороги, вышел украинский военнослужащий и открыл прицельный огонь из стрелкового оружия в направлении двигавшегося автомобиля МЧС. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений».
Теперь инженеры МЧС ДНР проводят противоминные работы, чтобы сотрудники ОБСЕ могли проехать к фильтровальной станции. Станция обеспечивает водой сотни тысячей жителей по обе стороны линии соприкосновения. Но за время боевых действий ее работа неоднократно приостанавливалась из-за обстрелов.
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