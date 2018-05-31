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    Трамп ждет «позитивное» письмо от Ким Чен Ына

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    Трамп ждет «позитивное» письмо от Ким Чен Ына

    Трамп ждет «позитивное» письмо от Ким Чен Ына

    Госсекретарь США Майк Помпео начал переговоры с заместителем председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генералом Ким Чон Чхолем, который прибыл в Нью-Йорк на переговоры о «спасении саммита Кима и Трампа».

    После переговоров в Нью-Йорке делегация КНДР отправится в Вашингтон, чтобы передать президенту США Дональду Трампу «послание от северокорейского лидера Ким Чен Ына».

    Как отметил американский лидер, он рассчитывает получить хорошие вести, так как встречи по подготовке саммита прошли в «позитивном ключе».

    Дональд Трамп, президент США: «Рассчитываю вскоре узнать, что в этом письме. Думаю, оно будет в позитивном ключе. Встречи прошли в очень позитивном ключе».

    Трамп также не исключил, что однодневной встречи в Сингапуре не хватит для того, чтобы решить все вопросы, стоящие на повестке дня с КНДР, и могут потребоваться дополнительные переговоры.

    Дональд Трамп: «Надеюсь, у нас будет встреча 12 июня, все идет прекрасно. Однако я хочу, чтобы она была целесообразной, и это не значит, что мы решим все вопросы за одну встречу: может быть, пройдет еще вторая или третья. А может, и управимся».

    Американский президент подчеркнул, что процесс подготовки саммита находится «в хороших руках».

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