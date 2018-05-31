У старейшей женщины России 16 правнуков и 6 праправнучек

В чеченском селе Братское живет женщина, которая может претендовать на титул старейшей жительницы планеты. Коку Истамбуловой — 128 лет. Она родилась еще при Александре III. Правда, в паспорте нет ни дня, ни месяца рождения.

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Как сообщает корреспондент НТВ Фатима Дадаева, в самое западное село Чечни Братское приезжают не только для того, чтобы полюбоваться знаменитой рекой и увидеть курганные могильники, но и для того, чтобы познакомиться с самой пожилой женщиной России.



Ровесница Чарли Чаплина родилась при Александре III, дважды встретила новый век. Она помнит свою жизнь и при царях, и при генеральных секретарях. Коку Истамбулова никогда не жаловалась на плохое самочувствие. Только в последнее время пенсионерку стало подводить зрение.



Коку Истамбулова: «Зрения нет у меня, если бы видеть, все бы ничего. Чуть-чуть бы видеть, чтобы выйти могла».



За 128 лет Коку пережила революции, две мировые войны, депортацию. Она может перепутать даты, забыть имена, но трагические страницы истории помнит до мельчайших подробностей.



Коку Истамбулова: «Эти войны, выселение и как нас бросили там — это я очень хорошо помню».



У долгожительницы шесть внуков, 16 правнуков и шесть праправнучек.



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