Андроиды, капсулы сна и 3D-принтеры: в «Сколково» открылась конференция Startup Village

Министерство науки и высшего образования будет сотрудничать с технологическими компаниями и поддержит новые проекты. Глава ведомства Михаил Котюков заявил об этом на открытии международной конференции Startup Village в «Сколково». Ее главная цель — помочь авторам инноваций, чиновникам и предпринимателям наладить общение друг с другом.

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Андроиды разных стран, даже из Бангладеш, ЗD-принтер, печатающий органы человека из стволовых клеток, домашние ветряные мельницы, космические системы, коптеры нового поколения — всего на площадках Startup Village в «Сколково» представлены более 200 инновационных технологий. То, что казалось далеким будущим, уже работает. Среди представленных разработок — платформа для инженеров и строителей, благодаря ей можно совместить реальное и виртуальное.



Руслан Гатауллин, представитель «Трансинжком»: «Платформа позволяет помещать виртуальные объекты, например, будущие здания или будущие трубопроводы, дороги на местность».



Startup Village — это уникальная возможность для изобретателей и инноваторов, место, где можно и себя показать, и инвесторов посмотреть.



Медицина будущего — это диагностика в любых условиях. На конференции, в частности, представлено мобильное УЗИ. Аппарат с искусственным интеллектом позволяет не только провести обследование хоть в поле, но и передает данные на любой гаджет.



Игорь Шадернин, врач-уролог: «Это серия таких приборов, которые позволяют делать УЗИ и по Wi-Fi передавать информацию на смартфон или планшет».



Следующий этап — аппарат сам сможет ставить диагноз. Об искусственном интеллекте и его правах сегодня говорили на конференциях. Какие должны быть права у роботов? Андроид София, например, уже стала официальной подданной Саудовской Аравии. Развитие технологий идет быстрее, чем прогнозировалось. Ученых готов поддержать бизнес, а государство — и тех, и других, в этом заверили участников конференции в «Сколково».



Аркадий Дворкович, сопредседатель совета фонда «Сколково»: «Именно вы можете стать новыми предпринимателями в новой странице нашей истории, и мы хотим вам в этом помочь».



Тех, у кого есть идеи стартапов, тут же консультируют. Разработчики капсулы дневного сна на прошлой конференции презентовали проект, а сегодня уже поставляют продукцию в ведущие компании, которые заботятся о своих сотрудниках. В ней человек может восстановить свои силы буквально за 20 минут за счет компьютерных алгоритмов.



На Startup Village в этот раз приехало более 20 тысяч участников из 80 стран. Продолжаться конференция будет два дня.