В Сети набирает популярность видео с орущим китайским полицейским

Бежать не оглядываясь! Именно так, по мнению китайских стражей порядка, должен поступить каждый житель Поднебесной при встрече с вооруженным хулиганом. Метод хоть и весьма необычный, но зато очень действенный, уверены полицейские.

514 Китай

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Как это работает, офицеры лично продемонстрировали в ролике, который опубликовали в Интернете. Один из них изображал нападавшего с ножом, другой — прохожего.



Главное, уверяют авторы записи, — убегая, очень громко кричать. Видимо, чтобы сбить преступника с толку и привлечь внимание прохожих. Видео, надо сказать, набрало несколько миллионов просмотров.