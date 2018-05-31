    На Ставрополье мужчина расстрелял семью во время ссоры

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    • Фото: stavropol.sledcom.ru
    На Ставрополье мужчина расстрелял семью во время ссоры

    На Ставрополье мужчина расстрелял семью во время ссоры

    На Ставрополье мужчина расстрелял семью во время ссоры
  • Фото: stavropol.sledcom.ru

    • На Ставрополье мужчина во время ссоры открыл огонь по членам своей семьи. Жертвой инцидента стала теща.

    Семейные разборки в селе Левокумском ночью 27 мая закончились стрельбой. Мужчина 36 лет повздорил со своей супругой. Во время конфликта он схватил оружие и стал стрелять в жену, ее мать и ее брата. Пострадавших с ранениями доставили в больницу, где на следующий день 53-летняя теща подозреваемого умерла.

    Что касается стрелявшего, то он после произошедшего ударился в бега, полиция объявила его в федеральный розыск. Следствие попросило помощи в установлении местонахождения подозреваемого. Это 35-летний Ахмад Даудов. На сайте СУ СК по Ставропольскому краю опубликовано его фото и указаны номера телефонов.

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