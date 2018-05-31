Зинедин Зидан объявил об уходе из «Реала»

Зинедин Зидан объявил о своем уходе с поста главного тренера мадридского «Реала». Свое решение он озвучил на специально созванной
пресс-конференции.
По словам 45-летнего специалиста, команде нужны изменения: свежий подход к организации игры и новые методики.
Зинедин Зидан: «Я принял решение не продолжать работу в „Реале“ в следующем сезоне. Это может показаться немного странным, но, чтобы продолжать побеждать, команде нужен свежий подход, новые методики. Этот клуб навсегда останется в моем сердце, но настало время что-то изменить».
Зидан завершил карьеру футболиста после чемпионата мира 2006 года, а в 2009 году занял пост помощника президента «Реала» Флорентино Переса. Через три года он отказался от работы функционера, чтобы сосредоточиться на тренерской деятельности. В 2014 году француз возглавил молодежную команду «Реала», а в январе 2016 года после ухода Рафаэля Бенитеса принял предложение возглавить основную команду.
Под руководством Зидана «Реал» стал чемпионом Испании и три раза подряд выиграл Лигу чемпионов. Француз является самым титулованным тренером в истории главного клубного турнира Европы наряду с Карло Анчелотти и Бобом Пэйсли.
Зинедин Зидан: «Я принял решение не продолжать работу в „Реале“ в следующем сезоне. Это может показаться немного странным, но, чтобы продолжать побеждать, команде нужен свежий подход, новые методики. Этот клуб навсегда останется в моем сердце, но настало время что-то изменить».
Зидан завершил карьеру футболиста после чемпионата мира 2006 года, а в 2009 году занял пост помощника президента «Реала» Флорентино Переса. Через три года он отказался от работы функционера, чтобы сосредоточиться на тренерской деятельности. В 2014 году француз возглавил молодежную команду «Реала», а в январе 2016 года после ухода Рафаэля Бенитеса принял предложение возглавить основную команду.
Под руководством Зидана «Реал» стал чемпионом Испании и три раза подряд выиграл Лигу чемпионов. Француз является самым титулованным тренером в истории главного клубного турнира Европы наряду с Карло Анчелотти и Бобом Пэйсли.
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