Путин призвал спецслужбы ликвидировать законспирированные ячейки террористов

Российским спецслужбам необходимо последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам Владимир Путин заявил, что перед сотрудниками ФСБ сегодня стоит большой комплекс задач, прежде всего — в сфере противодействия терроризму.
Глава государства отметил, что количество преступлений террористической направленности в последние годы снижается. Тем не менее, по его словам, необходимо усиливать возможности всей системы борьбы с терроризмом и экстремизмом, передает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Надо последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций».
Он добавил, что рассчитывает на эффективность работы сотрудников ФСБ по другим направлениям, таким как контрразведка, защита государственных границ и противодействие коррупции.
Глава государства отметил, что количество преступлений террористической направленности в последние годы снижается. Тем не менее, по его словам, необходимо усиливать возможности всей системы борьбы с терроризмом и экстремизмом, передает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Надо последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций».
Он добавил, что рассчитывает на эффективность работы сотрудников ФСБ по другим направлениям, таким как контрразведка, защита государственных границ и противодействие коррупции.
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