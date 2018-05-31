    Путин призвал спецслужбы ликвидировать законспирированные ячейки террористов

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Путин призвал спецслужбы ликвидировать законспирированные ячейки террористов

    Путин призвал спецслужбы ликвидировать законспирированные ячейки террористов

    Путин призвал спецслужбы ликвидировать законспирированные ячейки террористов
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Российским спецслужбам необходимо последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    На церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам Владимир Путин заявил, что перед сотрудниками ФСБ сегодня стоит большой комплекс задач, прежде всего — в сфере противодействия терроризму.

    Глава государства отметил, что количество преступлений террористической направленности в последние годы снижается. Тем не менее, по его словам, необходимо усиливать возможности всей системы борьбы с терроризмом и экстремизмом, передает «Интерфакс».

    Владимир Путин: «Надо последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций».

    Он добавил, что рассчитывает на эффективность работы сотрудников ФСБ по другим направлениям, таким как контрразведка, защита государственных границ и противодействие коррупции.

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