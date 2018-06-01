Убийство многодетной матери на Кубани: журналисты НТВ проникли в логово дерзкой банды подростков

Страшное убийство матери пятерых детей Натальи Дмитриевой буквально взбудоражило отдаленный кубанский поселок Псебай. Съемочная группа НТВ побывала на месте трагедии и выяснила, о чем жители Псебая боятся говорить даже после резонансного убийства.
На народный сход на площади возле старого дома культуры приехали даже возмущенные жители соседних станиц.
Жительница Псебая: «Мы боимся ходить и работать допоздна!»
Вероятные убийцы женщины задержаны. Их двое: школьник Максим Бондаренко, который учился вместе с сыном погибшей, и его 20-летний товарищ из Краснодара — Савелий Никифоров. Однако местные уверены, что у них были сообщники, которые до сих пор на свободе.
Жительница Псебая: «Наши дети боятся входить в центр, потому что здесь ПЦЕ! Псебайское центральное единство. Это подростки объединились и себя так назвали».
Местные в курсе, кто держит в страхе весь поселок. Они уверены, что череда преступлений в поселке — дело рук одной подростковой группировки — некого загадочного ПЦЕ (Псебайского центрального единства), членам которой якобы по каким-то причинам долго удавалось избегать наказания.
Елена Меженная, тетя Натальи Дмитриевой: «Избили велосипедиста, курточка его им понравилась, изнасиловали пятиклассницу из Щитка, избили мужчину. Он шел подвыпивший, они его побили, деньги отняли. За бабушкой в лесу гонялись, хотели с ней половую связь иметь, она от них, слава богу, убежала».
Почему только сейчас все очнулись и заговорили о том, что раньше вслух боялись сказать? Неужели и правда затерявшийся в предгорьях Кавказского заповедника поселок Псебай — рассадник подростковой преступности, набравший силу под прикрытием равнодушия и бездействия? Неужели сельские слухи о дерзкой банде малолеток — правда? И жестокое убийство — их рук дело?
Репортаж из логова загадочной ПЦЕ — в программе «ЧП. Расследование».
Жительница Псебая: «Мы боимся ходить и работать допоздна!»
Вероятные убийцы женщины задержаны. Их двое: школьник Максим Бондаренко, который учился вместе с сыном погибшей, и его 20-летний товарищ из Краснодара — Савелий Никифоров. Однако местные уверены, что у них были сообщники, которые до сих пор на свободе.
Жительница Псебая: «Наши дети боятся входить в центр, потому что здесь ПЦЕ! Псебайское центральное единство. Это подростки объединились и себя так назвали».
Местные в курсе, кто держит в страхе весь поселок. Они уверены, что череда преступлений в поселке — дело рук одной подростковой группировки — некого загадочного ПЦЕ (Псебайского центрального единства), членам которой якобы по каким-то причинам долго удавалось избегать наказания.
Елена Меженная, тетя Натальи Дмитриевой: «Избили велосипедиста, курточка его им понравилась, изнасиловали пятиклассницу из Щитка, избили мужчину. Он шел подвыпивший, они его побили, деньги отняли. За бабушкой в лесу гонялись, хотели с ней половую связь иметь, она от них, слава богу, убежала».
Почему только сейчас все очнулись и заговорили о том, что раньше вслух боялись сказать? Неужели и правда затерявшийся в предгорьях Кавказского заповедника поселок Псебай — рассадник подростковой преступности, набравший силу под прикрытием равнодушия и бездействия? Неужели сельские слухи о дерзкой банде малолеток — правда? И жестокое убийство — их рук дело?
Репортаж из логова загадочной ПЦЕ — в программе «ЧП. Расследование».
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