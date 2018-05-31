Суд вынес приговоры неонацистам из группировки «Невоград-2»

В
Санкт-Петербурге огласили приговор по громкому уголовному делу «Невоград-2». На скамье подсудимых так называемые неонацисты — Андрей Колесников и 18 подельников. Как доказали правоохранители, они виновны в убийстве, разжигании ненависти и вражды, грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью.
На счету Колесникова — убийство гражданина Таджикистана в День народного единства в 2013-м. Эта расправа вызвала широкий общественный резонанс. О себе члены группировки заявляли как о преемниках известной ОПГ «Невоград-1», члены которой уже отбывают наказание. Обе группировки действовали по схожим сценариям. Нападали на иностранцев, избивали и забирали ценности.
Сергей Капитонов, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу: «В период с 2012-го по 2014-й указанная группа совершила 36 преступлений различной степени тяжести. Объем дела составил 91 том, назначены более 100 экспертиз, допрошены более 100 свидетелей».
Дело «Невограда-2» рассматривала коллегия присяжных. Лидера группировки Андрея Колесникова приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Остальные члены банды получили реальные (от четырех до девяти лет) и условные сроки. В том числе трое фигурантов были освобождены в зале суда по отбытии наказания, поскольку им было засчитано в счет наказания время нахождения под стражей.
Сергей Капитонов, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу: «В период с 2012-го по 2014-й указанная группа совершила 36 преступлений различной степени тяжести. Объем дела составил 91 том, назначены более 100 экспертиз, допрошены более 100 свидетелей».
Дело «Невограда-2» рассматривала коллегия присяжных. Лидера группировки Андрея Колесникова приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Остальные члены банды получили реальные (от четырех до девяти лет) и условные сроки. В том числе трое фигурантов были освобождены в зале суда по отбытии наказания, поскольку им было засчитано в счет наказания время нахождения под стражей.
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