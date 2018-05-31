В России начинает работу виртуальный сотовый оператор Easy4

С 1 июня в России заработает новый виртуальный сотовый оператор — Easy4. Об этом агентству РБК рассказали в компании.

Виртуальный, потому что он работает под собственным брендом, но на сетях уже существующих операторов. Один из самых известных примеров такой модели — Yota.



Эксперты отмечают, что конкуренция на этом рынке уже огромная, но у новичка есть шанс, если он предложил что-то особенное. Easy4 собирается заключить договор со всей «большой четверкой» операторов. В итоге телефон сможет подключаться к любой вышке любого оператора-партнера, сделав все входящие за границей бесплатными, а исходящие — по ценам домашнего региона.



Правда, остается вопрос, сможет ли виртуальный оператор договориться со своими партнерами о настолько низких тарифах, чтобы вызвать к себе массовый интерес абонентов.