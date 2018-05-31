    В России начинает работу виртуальный сотовый оператор Easy4. мобильная связь, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России начинает работу виртуальный сотовый оператор Easy4

    В России начинает работу виртуальный сотовый оператор Easy4

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    В России начинает работу виртуальный сотовый оператор Easy4

    В России начинает работу виртуальный сотовый оператор Easy4

      С 1 июня в России заработает новый виртуальный сотовый оператор — Easy4. Об этом агентству РБК рассказали в компании.

      Виртуальный, потому что он работает под собственным брендом, но на сетях уже существующих операторов. Один из самых известных примеров такой модели — Yota.

      Эксперты отмечают, что конкуренция на этом рынке уже огромная, но у новичка есть шанс, если он предложил что-то особенное. Easy4 собирается заключить договор со всей «большой четверкой» операторов. В итоге телефон сможет подключаться к любой вышке любого оператора-партнера, сделав все входящие за границей бесплатными, а исходящие — по ценам домашнего региона.

      Правда, остается вопрос, сможет ли виртуальный оператор договориться со своими партнерами о настолько низких тарифах, чтобы вызвать к себе массовый интерес абонентов.

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