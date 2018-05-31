    Врио губернатора Магаданской области пообещал раскрыть потенциал «богатейшего края». губернаторы, Магаданская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВрио губернатора Магаданской области пообещал раскрыть потенциал «богатейшего края»

    Врио губернатора Магаданской области пообещал раскрыть потенциал «богатейшего края»

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    Врио губернатора Магаданской области пообещал раскрыть потенциал «богатейшего края»

    Врио губернатора Магаданской области пообещал раскрыть потенциал «богатейшего края»

    Врио губернатора Магаданской области пообещал раскрыть потенциал «богатейшего края»

      Временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов познакомился со своими подчиненными. Нового главу региона представил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

      Официальная церемония состоялась в здании областного правительства. На нее пригласили местных депутатов, а также представителей исполнительной и судебной власти.

      С напутственным словом к Носову обратился его предшественник Владимир Печёный. Экс-губернатор пожелал преемнику успехов на высоком посту. В свою очередь новый глава региона заявил, что считает свое назначение знаком высокого доверия со стороны российского президента.

      Сергей Носов, врио губернатора Магаданской области: «Магаданская область — богатейший край, потенциал которого еще необходимо раскрыть. Я думаю, что впереди у нас большая и интересная работа. Я приложу все свои усилия, знания, опыт, чтобы с этой работой вместе с вами справиться. Обещаю».

      Сергей Носов пообещал в ближайшее время представить свою программу развития региона. В числе приоритетных задач он назвал развитие социальной сферы, энергетики, рыбной промышленности и золотодобычи.

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