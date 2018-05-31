Врио губернатора Магаданской области пообещал раскрыть потенциал «богатейшего края»

Временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов познакомился со своими подчиненными. Нового главу региона представил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Официальная церемония состоялась в здании областного правительства. На нее пригласили местных депутатов, а также представителей исполнительной и судебной власти.
С напутственным словом к Носову обратился его предшественник Владимир Печёный. Экс-губернатор пожелал преемнику успехов на высоком посту. В свою очередь новый глава региона заявил, что считает свое назначение знаком высокого доверия со стороны российского президента.
Сергей Носов, врио губернатора Магаданской области: «Магаданская область — богатейший край, потенциал которого еще необходимо раскрыть. Я думаю, что впереди у нас большая и интересная работа. Я приложу все свои усилия, знания, опыт, чтобы с этой работой вместе с вами справиться. Обещаю».
Сергей Носов пообещал в ближайшее время представить свою программу развития региона. В числе приоритетных задач он назвал развитие социальной сферы, энергетики, рыбной промышленности и золотодобычи.
С напутственным словом к Носову обратился его предшественник Владимир Печёный. Экс-губернатор пожелал преемнику успехов на высоком посту. В свою очередь новый глава региона заявил, что считает свое назначение знаком высокого доверия со стороны российского президента.
Сергей Носов, врио губернатора Магаданской области: «Магаданская область — богатейший край, потенциал которого еще необходимо раскрыть. Я думаю, что впереди у нас большая и интересная работа. Я приложу все свои усилия, знания, опыт, чтобы с этой работой вместе с вами справиться. Обещаю».
Сергей Носов пообещал в ближайшее время представить свою программу развития региона. В числе приоритетных задач он назвал развитие социальной сферы, энергетики, рыбной промышленности и золотодобычи.
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