    Медведев и Рахмон обсудили «развитие всего спектра» отношений России и Таджикистана. Медведев, переговоры, Таджикистан. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев и Рахмон обсудили «развитие всего спектра» отношений России и Таджикистана

    Медведев и Рахмон обсудили «развитие всего спектра» отношений России и Таджикистана

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    Медведев и Рахмон обсудили «развитие всего спектра» отношений России и Таджикистана

    Медведев и Рахмон обсудили «развитие всего спектра» отношений России и Таджикистана

    Медведев и Рахмон обсудили «развитие всего спектра» отношений России и Таджикистана

      Россия и Таджикистан договорились расширить товарооборот. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев, который прилетел в Душанбе, где пройдет заседание Совета глав правительств стран СНГ.

      В Душанбе Медведев провел переговоры с главой правительства Таджикистана и встретился с президентом страны Эмомали Рахмоном.

      Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Это первый заграничный визит, который я совершаю после назначения на должность председателя правительства. Это совсем не случайно происходит именно в вашей прекрасной стране. Хочу еще раз выразить слова благодарности за приглашение и отдельно отметить: Душанбе стал просто красавцем — красивый, комфортный город. Это результат вашей неустанной деятельности в качестве президента страны».

      Эмомали Рахмон, президент Таджикистана: «Для Таджикистана Россия является важнейшим стратегическим партнером. Дальнейшее развитие всего спектра таджикско-российских отношений является одним из приоритетов внешней политики нашего государства. Таджикистан в отношениях с Россией и далее будет придерживаться курса на углубление многопланового взаимодействия на основе учета интересов друг друга».

      Президент Таджикистана подчеркнул, что страна и дальше будет придерживаться курса на развитие отношений с Россией.

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