Медведев и Рахмон обсудили «развитие всего спектра» отношений России и Таджикистана

Россия и Таджикистан договорились расширить товарооборот. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев, который прилетел в Душанбе, где пройдет заседание Совета глав правительств стран СНГ.
В Душанбе Медведев провел переговоры с главой правительства Таджикистана и встретился с президентом страны Эмомали Рахмоном.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Это первый заграничный визит, который я совершаю после назначения на должность председателя правительства. Это совсем не случайно происходит именно в вашей прекрасной стране. Хочу еще раз выразить слова благодарности за приглашение и отдельно отметить: Душанбе стал просто красавцем — красивый, комфортный город. Это результат вашей неустанной деятельности в качестве президента страны».
Эмомали Рахмон, президент Таджикистана: «Для Таджикистана Россия является важнейшим стратегическим партнером. Дальнейшее развитие всего спектра таджикско-российских отношений является одним из приоритетов внешней политики нашего государства. Таджикистан в отношениях с Россией и далее будет придерживаться курса на углубление многопланового взаимодействия на основе учета интересов друг друга».
Президент Таджикистана подчеркнул, что страна и дальше будет придерживаться курса на развитие отношений с Россией.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Это первый заграничный визит, который я совершаю после назначения на должность председателя правительства. Это совсем не случайно происходит именно в вашей прекрасной стране. Хочу еще раз выразить слова благодарности за приглашение и отдельно отметить: Душанбе стал просто красавцем — красивый, комфортный город. Это результат вашей неустанной деятельности в качестве президента страны».
Эмомали Рахмон, президент Таджикистана: «Для Таджикистана Россия является важнейшим стратегическим партнером. Дальнейшее развитие всего спектра таджикско-российских отношений является одним из приоритетов внешней политики нашего государства. Таджикистан в отношениях с Россией и далее будет придерживаться курса на углубление многопланового взаимодействия на основе учета интересов друг друга».
Президент Таджикистана подчеркнул, что страна и дальше будет придерживаться курса на развитие отношений с Россией.
Глава правительства @MedvedevRussia встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном https://t.co/3dy0sAzkou pic.twitter.com/EtZTkEBlwf— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) May 31, 2018
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