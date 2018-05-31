Медведев и Рахмон обсудили «развитие всего спектра» отношений России и Таджикистана

В Душанбе Медведев провел переговоры с главой правительства Таджикистана и встретился с президентом страны Эмомали Рахмоном., председатель правительства РФ: «Это первый заграничный визит, который я совершаю после назначения на должность председателя правительства. Это совсем не случайно происходит именно в вашей прекрасной стране. Хочу еще раз выразить слова благодарности за приглашение и отдельно отметить: Душанбе стал просто красавцем — красивый, комфортный город. Это результат вашей неустанной деятельности в качестве президента страны»., президент Таджикистана: «Для Таджикистана Россия является важнейшим стратегическим партнером. Дальнейшее развитие всего спектра таджикско-российских отношений является одним из приоритетов внешней политики нашего государства. Таджикистан в отношениях с Россией и далее будет придерживаться курса на углубление многопланового взаимодействия на основе учета интересов друг друга».Президент Таджикистана подчеркнул, что страна и дальше будет придерживаться курса на развитие отношений с Россией.