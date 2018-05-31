Прокуроры нагрянули в уральский детсад, из которого ушли двухлетние дети

Сегодня стало известно об инциденте в частном детском саду в столице Урала. Двухлетние малыши покинули учреждение и отправились гулять по городу. В распоряжении НТВ оказались кадры, на которых дети совершенно одни прогуливаются вдоль дороги. Хорошо, что горожане вовремя обратили на них внимание. Парадокс в том, что сотрудники детского сада долгое время не замечали пропажу.

Малышей на улице остановили неравнодушные очевидцы. На все вопросы дети отвечали лишь недоуменным взглядом. Спустя какое-то время девочка и мальчик все-таки привели своих спасителей к детскому саду «Алёнка». Учреждение частное, находится на первом этаже жилой многоэтажки. Встречает гостей металлическая дверь с домофоном, поэтому попасть внутрь удалось не сразу.



Воспитательница, которая недосчиталась малышей, вернувшись с прогулки, вышла на улицу с невозмутимым выражением лица: ну да, не уследила, мол, с кем не бывает — дети-то в этом возрасте шустрые.



Конечно, сразу после происшествия, которое могло закончиться и весьма печально, в частный детский сад нагрянули проверяющие. Когда в группу зашли прокуроры, дети как раз закончили завтракать, а та самая воспитательница с кем-то увлеченно переписывалась по телефону.



Воспитательница, к слову, не спешила извиняться перед родителями, которых тоже позвали поприсутствовать на прокурорской проверке. А ее напарница усердно принялась защищать коллегу.



Видимо, за прокурорской проверкой в детском саду последует ряд других. Пока же родители потерявшихся детей подыскивают новое дошкольное учреждение.