На заседании ОНФ оценили исполнение «майских указов» президента

В Москве подводят итоги общественного контроля исполнения «майских указов», которые президент подписал в 2012 году. В столице проходит заседание Центрального штаба Общероссийского народного фронта. В мероприятии участвуют депутаты Госдумы, представители общественных организаций, правительства, Счетной палаты и администрации главы государства.

ОНФ — это достаточно эффективный инструмент контроля исполнения так называемых майских указов президента Владимира Путина. Сейчас новый срок, новые указы, новая повестка для ОНФ. Но прежде здесь решили подвести итоги исполнения прежних указов, 2012 года.



Как это работает на практике: эксперты ОНФ готовят заключения о работе правительства, указывая, какие ошибки были допущены и какие проблемы остались. После этого они выходят с докладами напрямую на президента. К слову, в правительстве говорят, что они исполнили указы на 94%. В ОНФ не столь оптимистичны и приводят цифру в 77%.



К безусловным успехам ОНФ можно отнести контроль исполнения программы расселения ветхого жилья, отмечает корреспондент НТВ Роман Соболь.



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