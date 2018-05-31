В черный список болельщиков перед ЧМ-2018 попали 467 человек

Власти Москвы в преддверии чемпионата мира по футболу сформировали черный список болельщиков, которые не смогут попасть на стадионы.

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В черном списке фигурируют 467 человек, из них 157 — жители Москвы. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заверил, что никто из них не сможет проникнуть на стадионы.



Владимир Черников: «Мы имеем четкую базу — 467 человек, из них 157 москвичей, все они не получили Fan ID — главный пропуск болельщика для допуска на матч. Нам уже несколько стран-участниц предоставили свои списки хулиганов, что позволило нам расширить этот список».



Идентифицировать футбольных хулиганов планируется также с помощью камер видеонаблюдения с технологией распознаванием лиц.



Обеспечивать безопасность в Москве в период ЧМ-2018 будут более 30 тысяч человек.