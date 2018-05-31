Тело новорожденного смыли в унитаз в Подмосковье

В канализационной трубе в подмосковном Щёлкове обнаружено тело новорожденного. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.

Тело обнаружили в канализационной трубе в подвальном помещении одного из домов, говорится в сообщении.



Из сообщения пресс-службы: «В ходе осмотра места происшествия установлено, что тело новорожденного соответствует внутриутробному развитию на срок около 6 месяцев, с гнилостными изменениями».



По данным следователей, тело ребенка утилизировали в унитаз в одной из квартир. Причины смерти новорожденного будут установлены в ходе экспертизы.