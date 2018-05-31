Кудрин предложил две альтернативы повышению НДС

У повышения налогов в России есть альтернатива. Об этом на «Примаковских чтениях» рассказал глава Счётной палаты. Алексей Кудрин отвечал на вопрос, как он оценивает возможное повышение НДС с 18 до 20%.
Кудрин заявил, что в ближайшие шесть лет налоги увеличивать не нужно. Вместо этого есть два варианта: увеличить дефицит бюджета на 0,5% ВВП или смягчить бюджетное правило.
Сейчас в резервы идут все доходы, которые Россия получает от нефти выше 40 долларов за баррель. Кудрин предлагает поднять уровень до 45 долларов.
Также Кудрин заявил, что самый главный риск российской экономики — это сокращение трудоспособного населения. Его, по словам Кудрина, в ближайшие 13 лет станет меньше на 10 млн человек, поэтому повышение пенсионного возраста выглядит оправданным.
Сейчас в резервы идут все доходы, которые Россия получает от нефти выше 40 долларов за баррель. Кудрин предлагает поднять уровень до 45 долларов.
Также Кудрин заявил, что самый главный риск российской экономики — это сокращение трудоспособного населения. Его, по словам Кудрина, в ближайшие 13 лет станет меньше на 10 млн человек, поэтому повышение пенсионного возраста выглядит оправданным.
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