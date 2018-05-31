    ФСБ и МВД провели операцию в 14 регионах против подпольных оружейников

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    ФСБ и МВД провели операцию в 14 регионах против подпольных оружейников

    ФСБ и МВД провели операцию в 14 регионах против подпольных оружейников

    ФСБ совместно с МВД России провела масштабную операцию против подпольных оружейников. Как сообщили в ведомстве, были перекрыты несколько каналов незаконной поставки оружия.

    Оперативно-разыскные мероприятия прошли в 14 регионах страны. Были изъяты 83 единицы огнестрельного оружия (пулеметы, автоматы, винтовки и карабины) и оборудование для изготовления боеприпасов.

    Центр общественных связей ФСБ: «Прекращена деятельность 4 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов на территории Московской, Новгородской и Тверской областей. Задержан гражданин РФ, находившийся в федеральном розыске».

    В рамках масштабной операции также были проведены следственные действия в отношении 32 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения.

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