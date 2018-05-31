«Теперь Бубликов»: друг Бабченко сравнил его с персонажем «Служебного романа»

Айдер Муждабаев, который 29 мая первым сообщил об убийстве Аркадия Бабченко на Украине, после «воскрешения» журналиста сравнил его с персонажем из кинофильма «Служебный роман» Бубликовым.
Муждабаев дал понять, что не знал об инсценировке «смерти» своего друга Бабченко, на своей странице в Facebook он написал, что его сестра уже купила билет и летит на похороны.
Айдер Муждабаев: «Аркадий, моя сестра завтра прилетает в Киев на твои похороны. Невозвратный билет. И ты теперь у меня Бубликов, а не Бабченко. Прости, брат Аркадий, ты заслужил».
Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к «убийству». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об «убийстве» Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.
В МИД РФ выразили радость по поводу того, что Бабченко оказался жив, но отметили, что украинские власти ввели в заблуждение все мировое сообщество. Дипломаты назвали произошедшее провокацией против России. На Смоленской площади выразили уверенность, что зарубежные партнеры и международные организации сделают соответствующие выводы. Реакция не заставила себя долго ждать. В частности, глава бельгийского МИД заявил, что «Киеву следовало бы не делать того, в чем Украина упрекает других, то есть распространять фейки».
Айдер Муждабаев: «Аркадий, моя сестра завтра прилетает в Киев на твои похороны. Невозвратный билет. И ты теперь у меня Бубликов, а не Бабченко. Прости, брат Аркадий, ты заслужил».
Аркадий, моя сестра завтра прилетает в Киев на твои похороны. Невозвратный билет. И ты теперь у меня Бубликов. Прости, брат Аркадий, ты заслужил)Опубликовано Айдером Муждабаевым 30 мая 2018 г.
Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к «убийству». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об «убийстве» Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.
В МИД РФ выразили радость по поводу того, что Бабченко оказался жив, но отметили, что украинские власти ввели в заблуждение все мировое сообщество. Дипломаты назвали произошедшее провокацией против России. На Смоленской площади выразили уверенность, что зарубежные партнеры и международные организации сделают соответствующие выводы. Реакция не заставила себя долго ждать. В частности, глава бельгийского МИД заявил, что «Киеву следовало бы не делать того, в чем Украина упрекает других, то есть распространять фейки».
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