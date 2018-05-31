    Штормовое предупреждение в Москве продлили до вечера

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    Штормовое предупреждение в Москве продлили до вечера

    Штормовое предупреждение в Москве продлили до вечера

    Синоптики снова предупреждают москвичей о сильном ветре.

    В столичном метеобюро сообщили, что погода в мегаполисе не улучшится до вечера четверга. В связи с этим действие штормового предупреждения продлено до 21:00. В Москве сохраняется сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, передает «Интерфакс» со ссылкой на синоптиков.

    Метеобюро Москвы: «До 21:00 31 мая в Москве, включая Троицкий и Новомосковский административные округа, ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше».

    Штормовое предупреждение было объявлено в Москве с 07:00 до 21:00 среды, затем его действие продлили до утра четверга.

    В последний день весны в городе резко похолодало. Всему виной — холодный атмосферный фронт, сопровождаемый порывистым ветром. Днем в четверг температура воздуха составит от 13 до 15 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до 3–5 градусов, местами прогнозируются заморозки до минус 3. При этом осадков не ожидается.

    В Москве из-за сильного ветра временно закрыли парк Горького. В разных районах города упали десятки деревьев.

    Опубликовано НТВ 30 мая 2018 г.


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