Штормовое предупреждение в Москве продлили до вечера

Синоптики снова предупреждают москвичей о сильном ветре.
В столичном метеобюро сообщили, что погода в мегаполисе не улучшится до вечера четверга. В связи с этим действие штормового предупреждения продлено до 21:00. В Москве сохраняется сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, передает «Интерфакс» со ссылкой на синоптиков.
Метеобюро Москвы: «До 21:00 31 мая в Москве, включая Троицкий и Новомосковский административные округа, ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше».
Штормовое предупреждение было объявлено в Москве с 07:00 до 21:00 среды, затем его действие продлили до утра четверга.
В последний день весны в городе резко похолодало. Всему виной — холодный атмосферный фронт, сопровождаемый порывистым ветром. Днем в четверг температура воздуха составит от 13 до 15 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до 3–5 градусов, местами прогнозируются заморозки до минус 3. При этом осадков не ожидается.
Напомним, Центральная Россия и Поволжье приходят в себя после ураганного ветра, который обрушился на регионы накануне. По последним данным, один человек погиб. Десятки пострадали. В Нижнем Новгороде скорость ветра достигала 28 метров в секунду. Повреждена кровля нескольких башен местного кремля. Из-за непогоды без электричества в Нижегородской области остались около 170 тысяч человек.
В Татарстане обесточены 70 населенных пунктов. Сильный ветер выкорчевывал деревья и срывал крыши домов. На востоке республики на женщину упал фрагмент кровли. Она получила серьезные травмы и скончалась в больнице. Еще троих пострадавших госпитализировали.
Метеобюро Москвы: «До 21:00 31 мая в Москве, включая Троицкий и Новомосковский административные округа, ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше».
Штормовое предупреждение было объявлено в Москве с 07:00 до 21:00 среды, затем его действие продлили до утра четверга.
В последний день весны в городе резко похолодало. Всему виной — холодный атмосферный фронт, сопровождаемый порывистым ветром. Днем в четверг температура воздуха составит от 13 до 15 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до 3–5 градусов, местами прогнозируются заморозки до минус 3. При этом осадков не ожидается.
В Москве из-за сильного ветра временно закрыли парк Горького. В разных районах города упали десятки деревьев.Опубликовано НТВ 30 мая 2018 г.
Напомним, Центральная Россия и Поволжье приходят в себя после ураганного ветра, который обрушился на регионы накануне. По последним данным, один человек погиб. Десятки пострадали. В Нижнем Новгороде скорость ветра достигала 28 метров в секунду. Повреждена кровля нескольких башен местного кремля. Из-за непогоды без электричества в Нижегородской области остались около 170 тысяч человек.
Около 10 тыс. жителей Нижегородской области из-за урагана остались без электричества. Ветер, который усилился до 27 м/с, срывает крыши с домов и валит грузовики pic.twitter.com/whJRu2CwwY— НТВ (@ntvru) 30 мая 2018 г.
В Татарстане обесточены 70 населенных пунктов. Сильный ветер выкорчевывал деревья и срывал крыши домов. На востоке республики на женщину упал фрагмент кровли. Она получила серьезные травмы и скончалась в больнице. Еще троих пострадавших госпитализировали.
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