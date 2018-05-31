    В сирийской провинции Хомс восстанавливают освобожденный от боевиков Эр-Растан. Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ сирийской провинции Хомс восстанавливают освобожденный от боевиков Эр-Растан

    В сирийской провинции Хомс восстанавливают освобожденный от боевиков Эр-Растан

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    В сирийской провинции Хомс восстанавливают освобожденный от боевиков <nobr>Эр-Растан</nobr>

    В сирийской провинции Хомс восстанавливают освобожденный от боевиков Эр-Растан

    В сирийской провинции Хомс восстанавливают освобожденный от боевиков <nobr>Эр-Растан</nobr>

      В сирийской провинции Хомс приступили к восстановлению одного из освобожденных городов.

      Ремонтные бригады приводят в порядок дороги и здания, саперы обезвреживают мины и растяжки, которые здесь оставили боевики. В городе начал работу специальный пункт, где мирные жители могут получить новые документы, а также сдать оружие, которым они защищались от террористов.

      Хасан Мухаммед Тибани, глава администрации Эр-Растана: «Наконец наступил мир. Когда сюда пришли сирийские военные и выгнали террористов, тут впервые стало безопасно и жители сразу потянулись назад. За первую неделю после освобождения города уже проделана огромная работа. Прежде всего саперы разминировали дороги и открыли прямой проезд между городами».

      Накануне вновь заработали хлебопекарня и медицинский пункт, а здание местной больницы еще предстоит восстановить. Пока же врачи принимают и детей, и взрослых в подвале. Порядок в городе обеспечивает российская военная полиция.

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