В сирийской провинции Хомс восстанавливают освобожденный от боевиков Эр-Растан

В сирийской провинции Хомс приступили к восстановлению одного из освобожденных городов.

Ремонтные бригады приводят в порядок дороги и здания, саперы обезвреживают мины и растяжки, которые здесь оставили боевики. В городе начал работу специальный пункт, где мирные жители могут получить новые документы, а также сдать оружие, которым они защищались от террористов.



Хасан Мухаммед Тибани, глава администрации Эр-Растана: «Наконец наступил мир. Когда сюда пришли сирийские военные и выгнали террористов, тут впервые стало безопасно и жители сразу потянулись назад. За первую неделю после освобождения города уже проделана огромная работа. Прежде всего саперы разминировали дороги и открыли прямой проезд между городами».



Накануне вновь заработали хлебопекарня и медицинский пункт, а здание местной больницы еще предстоит восстановить. Пока же врачи принимают и детей, и взрослых в подвале. Порядок в городе обеспечивает российская военная полиция.