Удар стихии: в регионах России устраняют последствия непогоды

Центральная Россия и Поволжье приходят в себя после ураганного ветра, который обрушился на регионы накануне. В результате разгула стихии пострадали десятки человек, одна женщина погибла.

В Нижнем Новгороде скорость ветра достигала 28 метров в секунду. Повреждена кровля нескольких башен местного кремля. Власти уже пообещали в короткий срок все восстановить. Из-за непогоды без электричества в Нижегородской области остались около 170 тысяч человек.



В Татарстане обесточенными оказались 70 населенных пунктов. Сильный ветер выкорчевывал деревья, срывал крыши с домов. В Муслюмовском районе республики на женщину упала кровля магазина. Она получила серьезные травмы и скончалась в больнице. Еще трое пострадавших были госпитализированы.



Ливни с градом прошли в Самаре. Они сопровождались порывами ветра со скоростью до 23-х метров в секунду. Непогода повредила кровлю аэропорта «Курумоч». Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.



Непогода не обошла стороной и Москву. В столице еще накануне был объявлен «желтый» уровень опасности. Штормовое предупреждение сохраняется. Метеорологи прогнозируют резкое похолодание в ближайшие часы.