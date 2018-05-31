    Удар стихии: в регионах России устраняют последствия непогоды. Москва, Нижний Новгород, Самара, Татарстан, погода, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУдар стихии: в регионах России устраняют последствия непогоды

    Удар стихии: в регионах России устраняют последствия непогоды

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    Удар стихии: в регионах России устраняют последствия непогоды

    Удар стихии: в регионах России устраняют последствия непогоды

    Удар стихии: в регионах России устраняют последствия непогоды

      Центральная Россия и Поволжье приходят в себя после ураганного ветра, который обрушился на регионы накануне. В результате разгула стихии пострадали десятки человек, одна женщина погибла.

      В Нижнем Новгороде скорость ветра достигала 28 метров в секунду. Повреждена кровля нескольких башен местного кремля. Власти уже пообещали в короткий срок все восстановить. Из-за непогоды без электричества в Нижегородской области остались около 170 тысяч человек.

      В Татарстане обесточенными оказались 70 населенных пунктов. Сильный ветер выкорчевывал деревья, срывал крыши с домов. В Муслюмовском районе республики на женщину упала кровля магазина. Она получила серьезные травмы и скончалась в больнице. Еще трое пострадавших были госпитализированы.

      Ливни с градом прошли в Самаре. Они сопровождались порывами ветра со скоростью до 23-х метров в секунду. Непогода повредила кровлю аэропорта «Курумоч». Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

      Непогода не обошла стороной и Москву. В столице еще накануне был объявлен «желтый» уровень опасности. Штормовое предупреждение сохраняется. Метеорологи прогнозируют резкое похолодание в ближайшие часы.

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